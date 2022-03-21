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Загрутдинов оценил готовность детской поликлиники в Кунцеве

Араз Салехов

Город
Загрутдинов оценил готовность детской поликлиники в Кунцеве
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Академика Павлова, 40 Карта всех событий

Детская поликлиника в столичном районе Кунцево готова на 60 процентов. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Застройщиком данного объекта выступает АНО «РСИ». Строительство медицинского учреждения проходит строго в рамках стандартов оснащения поликлиник «Московский стандарт плюс».

— Строительство детской поликлиники в районе Кунцево на улице Академика Павлова, владение 40 (напротив), завершено на 60 процентов. В настоящий момент завершаются работы по устройству наружных сетей, продолжаются внутренняя отделка, устройство фасада и остекление. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году, — цитирует Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».

Ранее глава депстроя рассказал о завершении монтажа металлоконструкций пролетных строений двух путепроводов на участке ЮВХ от улицы Шоссейной до улицы Полбина. Он также добавил, что на данном этапе специалисты устанавливают опалубку, а также проводят подготовительные работы для бетонирования плиты дорожного полотна.

На прошлой неделе Загрутдинов сообщил, что в текущем году специалисты возведут пять детских садов в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы.

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