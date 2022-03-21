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Тверской суд запретил деятельность Meta* на территории России

Елена Самойлова

Происшествия
Тверской суд запретил деятельность Meta* на территории России
Фото: Pixabay

В понедельник, 21 марта, Тверской суд Москвы запретил деятельность компании Meta* на территории России. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

По словам пресс-секретаря, Тверским районным судом города Москвы исковое заявление первого заместителя генерального прокурора РФ в отношении холдинговой компании Meta Platforms Inc.* о запрете деятельности на территории РФ удовлетворено.

— Запрещена деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook** и Instagram*** на территории РФ на основании осуществления экстремистской деятельности. Настоящее решение не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp компании Meta* ввиду отсутствия функций публичного распространения информации, — заключила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

11 марта компания Meta* разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook** и Instagram*** в отношении российских военных, осуществляющих спецоперацию на территории Украины.

В ответ на это, 11 марта, Генпрокуратура потребовала запретить деятельность компании в РФ, а СК России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями компании Meta*.

В тот же день вице-президент Meta* Ник Клегг рассказал, что новые правила в отношении высказываний об армии России будут применяться лишь на Украине.

14 марта Instagram*** был официально внесен в реестр запрещенных сайтов на территории России.

*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

**Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.

***Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

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