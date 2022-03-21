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В Госдуме предложили денонсировать протокол о присоединении России к ВТО

Иван Юминов

Политика
В Госдуме предложили денонсировать протокол о присоединении России к ВТО
Фото: youtube.com

Законопроект о денонсации протокола о присоединении России к соглашению об учреждении ВТО внесли в Госдуму в понедельник, 21 марта.

— Установить, что прекращение членства Российской Федерацию во Всемирной торговой организации на основании настоящего федерального закона освобождает Российскую Федерацию от всякого обязательства выполнять взятые на себя обязательства в дальнейшем, — говорится в документе.

Инициативой предлагается денонсировать протокол, подписанный в Женеве 16 декабря 2011 года, о присоединении к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО. Данный шаг, как следует из пояснительной записки, необходим в целях защиты национальных интересов и надобности проведения протекционистской политики.

Документ был внесен депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду». Авторы также предлагают признать утратившим силу закон о ратификации протокола, отмечается на сайте Госдумы.

9 марта глава департамента экономсотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, принятые против правил. По его словам, Россия планирует продолжать привлекать арбитраж для оспаривания незаконных торговых ограничений, которые были введены со стороны государств — членов организации.

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