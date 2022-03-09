МИД: РФ готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, принятые с нарушениями

Фото: МИД РФ

Россия готова оспаривать во Всемирной торговой организации (ВТО) торговые ограничения, принятые против правил. Об этом заявил глава департамента экономсотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, Москва планирует продолжать привлекать арбитраж для оспаривания незаконных торговых ограничений, которые были введены со стороны государств — членов организации.

— Вопрос о кардинальных изменениях во взаимоотношениях России и ВТО на данном этапе не стоит, — цитирует Биричевского РИА Новости.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.