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Семь человек погибли в ДТП на минувшей неделе с 14 по 20 марта

Елена Самойлова

Происшествия
Семь человек погибли в ДТП на минувшей неделе с 14 по 20 марта
Фото: Госавтоинспекция Москвы

Семь человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях на минувшей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 21 марта.

Всего на столичных дорогах на минувшей неделе зарегистрировано 146 аварий. Количество получивших ранения достигло отметки в 153 человека, в том числе 18 детей в возрасте до 16 лет.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

— Наиболее распространенным видом ДТП на прошедшей неделе стал наезд на пешехода — 63 случая, в 65 процентов случаев пешеходы не соблюдали правила дорожного движения, пересекая проезжую часть в неположенном месте, — говорится в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Вторым по популярности происшествием стали столкновения транспортных средств — таких случаев было 57.

В Госавтоинспекции также отметили, что участились случаи наездов на велосипедистов.

— За указанный период на территории столицы произошло пять дорожно-транспортных происшествий с участием велотранспорта, в одном из них пострадал ребенок, — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

В воскресенье, 20 марта, человек погиб, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте на западе Москвы.

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