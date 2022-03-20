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Человек погиб, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте на западе Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Человек погиб, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте на западе Москвы
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, улица Генерала Дорохова, 17 Карта всех событий

Пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте на улице Генерала Дорохова, но был насмерть сбит машиной. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в воскресенье, 20 марта.

В ведомстве уточнили, что данный участок дороги не подразумевает перехода проезжей части, а разрешенная скорость передвижения здесь — 80 километров в час. Сейчас по факту случившегося проходит проверка.

— Дорогие пешеходы, берегите свою жизнь и здоровье, не пытайтесь перейти дорогу там, где этого делать нельзя, — говорится в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на пять процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше двадцати лет. На втором месте — водители старше сорока пяти лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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