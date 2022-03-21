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Пять человек погибли в ДТП, произошедших 20 марта

Елена Самойлова

Происшествия
Пять человек погибли в ДТП, произошедших 20 марта
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Россия, Москва, МКАД, 43-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Пять человек погибли в ДТП, в воскресенье, 20 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД в понедельник, 21 марта.

Два из пяти происшествий со смертельными исходами произошли вечером воскресенья.

Так, на 43-м километре МКАД с внешней стороны водитель такси столкнулся с машиной коммунальной службы. В результате аварии девушка, находившаяся в салоне такси, скончалась из-за полученных травм.

Пять человек погибли в ДТП, произошедших 20 марта Фото: Госавтоинспекция Москвы

Еще одна трагедия произошла у дома номер 14 на Косинском шоссе. Водитель автомобиля «Киа» наехал на мужчину, который менял колесо на проезжей части. Он тоже скончался на месте происшествия. Водитель позже объяснил, что перед ним перестроился другой автомобилист, чем помешал ему, и он не успел среагировать.

Госавтоинспекция напоминает, что увеличенная дистанция дает возможность заблаговременно перестроиться в случае помехи, внезапно возникшей на дороге.

Всего на минувшей неделе с 14 по 20 марта семь человек погибли в ДТП.

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