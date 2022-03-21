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Женщина, находившаяся в федеральном розыске с 2020 года, задержана в центре Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Женщина, находившаяся в федеральном розыске с 2020 года, задержана в центре Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Орлово-Давыдовский переулок Карта всех событий

Оперативники в центре столицы задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске с 2020 года по подозрению в сбыте марихуаны. Об этом в понедельник, 21 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

Все началось с того, что полицейские задержали двух жителей Москвы в Орлово-Давыдовском переулке.

— У одного из них была обнаружена и изъята сумка с наркотическим средством — марихуаной, общей массой более 2,5 килограмма. У второго мужчины в ходе личного досмотра обнаружено и изъято четыре свертка массой около 15 граммов с аналогичным средством, — заявили в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по статьям за незаконное хранение и сбыт наркотиков. Позже задержанные сознались, что запрещенные вещества им продала женщина, проживающая неподалеку.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро установить личность подозреваемой. Ею оказалась женщина, которая числилась в федеральном розыске.

— В настоящее время сотрудники уголовного розыска в квартире одного из домов в Орлово-Давыдовском переулке задержали 35-летнюю злоумышленницу, — заключили в сообщении пресс-службы.

15 марта контролер столичного метро помогла задержать преступника на станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии. Мужчина находился в федеральном розыске по подозрению в хищении.

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