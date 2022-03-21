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«Победа» объявила о приостановке полетов между Москвой и Нальчиком с 28 марта по 30 апреля

Араз Салехов

Общество
«Победа» объявила о приостановке полетов между Москвой и Нальчиком с 28 марта по 30 апреля
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Авиакомпания «Победа» объявила о приостановке полетов из столичных аэропортов в Нальчик. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили в Telegram-канале аэропорта Нальчика.

В частности, из Шереметьева нельзя будет вылететь в столицу Кабардино-Балкарской Республики с 27 марта по 30 апреля, из Внукова — с 28 марта по 30 апреля.

— Важная информация для пассажиров авиакомпании «Победа». Все рейсы по маршрутам Внуково — Нальчик — Внуково (DP-193/194) отменяются с 28 марта по 30 апреля; Шереметьево — Нальчик — Шереметьево (DP-6901/6902) — с 27 марта по 30 апреля, — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении рейсов в Иран. Первые рейсы направятся в Тегеран с 2 апреля.

Также сервис «Яндекс.Расписания» сообщил о задержке и отмене почти 70 рейсов в столичных аэропортах. Известно, что в Домодедове задержанными оказались 5 рейсов, 24 были отменены. В аэропорту Шереметьево задержали 3 рейса и 17 отменили. А во Внукове были задержаны 4 рейса, 8 — отменены.

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