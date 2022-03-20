Почти 70 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: moscow-live

Почти 70 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания» во вторник, 15 марта.

Известно, что в Домодедове задержали пять рейсов и двадцать четыре отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержали три рейса и семнадцать отменены. А в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса и восемь отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

10 марта сообщили, что терминал D московского аэропорта Шереметьево временно закроют на фоне нынешней ситуации в авиаотрасли. Терминалы B и C продолжат работать.

Россия 24 февраля закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

Также появилась информация, что авиакомпания «Россия» отменила обязательный масочный режим на всех самолетах, которые вылетают из Москвы и прилетают в нее.