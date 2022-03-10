Терминал D столичного аэропорта Шереметьево временно закроют

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Терминал D московского аэропорта Шереметьево временно закроют на фоне нынешней ситуации в авиаотрасли. Об этом сообщил источник в одной из отечественных авиакомпаний в четверг, 10 марта.

По его информации, терминалы B и C продолжат работать.

— Шереметьево закроет терминал D. F — на реконструкции, E закрыли еще в пандемию, — уточнил собеседник РИА Новости.

Однако в настоящий момент неизвестно, с какого числа ограничение вступит в силу.

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

1 марта стало известно, что ограничение на полеты в некоторые аэропорты Южной и Центральной России продлили до 03:45 8 марта. Рейсы были временно ограничены в следующих авиагаванях: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

5 марта ограничение продлили до 03:45 понедельника, 14 марта.