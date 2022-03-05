Режим закрытия неба продлили до 14 марта на юге России

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Ограничение воздушного пространства в пределах аэропортов на юге России продлили до 03:45 понедельника, 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе аэропортов «Аэродинамика».

Уточняется, что аэропорт в Сочи продолжит работать в штатном режиме и выполнять функцию временного хаба, передает РИА Новости.

1 марта стало известно, что ограничение на полеты в некоторые аэропорты южной и Центральной России продлили до 03:45 8 марта. Рейсы были временно ограничены в следующих авиагаванях: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.