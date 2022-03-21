МИД России объявил об отказе от переговоров с Японией по мирному договору

Фото: МИД РФ

Россия отказывается продолжать переговоры по мирному договору с Японией из-за ее односторонних ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД в понедельник, 21 марта.

— Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями Южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года. Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, — говорится в сообщении.

Ограничения Японии против России, как напомнили в МИД, вызваны ситуацией на Украине. При этом Москва заблокировала продление статуса Токио в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) по секторальному диалогу.

Ответственность за ущерб отношениям лежит на Японии, подчеркнули в министерстве. Страна сделала выбор в пользу курса против России, отмечается на сайте МИД.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.