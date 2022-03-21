Московские энергетики провели день открытых дверей для абитуриентов МЭИ

Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

Специалисты ПАО «Россети Московский регион» рассказали абитуриентам о направлениях профессиональной подготовки в институте электроэнергетики (ИЭЭ) НИУ «МЭИ». Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Помимо этого, будущие студенты узнали, что от них потребуется для поступления в вуз. Также им рассказали о практиках, стажировках и перспективах трудоустройства.

— Так, будущие студенты узнали про целевую программу по направлению «Электроэнергетика и электротехника», разработанную ПАО «Россети Московский регион» и институтом электроэнергетики НИУ «МЭИ». На занятиях преподаватели вуза и ведущие специалисты ПАО «Россети Московский регион» делятся не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками, — говорится в сообщении.

В Музее Москвы 18 марта прошла лекция для студентов архитектурных школ и вузов. Она состоялась в рамках образовательной программы выставки «Москва: проектирование будущего».