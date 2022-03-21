Сотрудники ДПС в Москве задержали 39 водителей за дачу взятки с начала года

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали за два месяца 2022 года 39 участников дорожного движения за дачу взятки. Об этом в понедельник, 21 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Москве.

В отношении 12 граждан уже возбуждены уголовные дела по статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки». При этом по остальным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Управление ГИБДД города Москвы напоминает, что дача взятки должностному лицу при исполнении является уголовно наказуемым деянием и влечет за собой ответственность вплоть до лишения свободы. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишение свободы на срок до двух лет, напомнили в ведомстве.

18 марта стало известно о задержании водителя грузового автомобиля КамАЗ, пытавшегося дать 13 тысяч рублей сотруднику ДПС. Машину остановили для проверки технического состояния. В ходе осмотра инспектор ГИБДД обнаружил, что тормозная система неисправна.

Инспекторы ДПС 11 марта задержали на юге столицы водителя с фальшивым удостоверением сотрудника прокуратуры. В отношении мужчины, на имя которого был сделан этот документ, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).