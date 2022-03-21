Путин выразил соболезнования в связи с крушением Boeing в Китае

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин отправил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму в связи с крушением пассажирского Boeing. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 21 марта.

— Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу, — написал глава государства.

Россияне разделяют скорбь тех, кто потерял в результате аварии близких и родных, приводит слова Путина сайт Кремля.

21 марта пассажирский самолет Boeing авиакомпании China Eastern упал на юге Китая. На борту судна находились 133 человека.

Авиалайнер, предположительно, упал в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района — в горной местности в уезде Тэн. На данный момент на месте работают спасатели, там начался пожар.