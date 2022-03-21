Пассажирский Boeing авиакомпании China Eastern упал на юге Китая

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Пассажирский самолет Boeing авиакомпании China Eastern упал на юге Китая. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили на китайском телевидении.

Уточняется, что на борту судна находились 133 человека, информации о погибших пока нет.

Boeing предположительно упал в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района — в горной местности в уезде Тэн. На данный момент на месте работают спасатели, там начался пожар, передает ТАСС.

8 марта сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение в Ленинградской области около населенного пункта Потанино. Находившиеся на борту два человека погибли. На месте работали экстренные службы.

До этого стало известно, что скончался пилот самолета МиГ-21 LanceR, пропавшего в среду, 2 марта, на территории Румынии.

Ранее пресс-служба МО Румынии сообщила, что вертолет IAR 330-Puma, который отправился на поиски пропавшего самолета, потерял связь с контрольной вышкой и потерпел крушение. В результате случившегося погибли пять членов экипажа и двое спасателей.

Обстоятельства произошедшего расследуются комиссией Генштаба ВВС и Военной прокуратурой.