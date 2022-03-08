Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области

легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Ленинградской области. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что находившиеся на борту два человека погибли.

— Около населенного пункта Потанино в Ленобласти упал легкомоторный самолет. На борту было двое человек, они погибли, — цитирует сообщение агентство.

Уточняется, что на место инцидента выехали экстренные службы.

До этого сообщалось, что скончался пилот самолета МиГ-21 LanceR, пропавшего в среду, 2 марта, на территории Румынии.

Ранее пресс-служба МО Румынии сообщила, что вертолет IAR 330-Puma, который отправился на поиски пропавшего самолета, потерял связь с контрольной вышкой и потерпел крушение. В результате случившегося погибли пять членов экипажа и двое спасателей.

Обстоятельства произошедшего расследуются комиссией Генштаба ВВС и Военной прокуратурой.

24 февраля телеканал Digi24 сообщил, что истребитель Су-27 из состава военно-воздушных сил Украины был перехвачен двумя румынскими самолетами F-16 на севере Румынии. Уточняется, что самолет был принудительно посажен на военной базе Бакэу в северо-восточной части Румынии.