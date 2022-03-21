СК возбудил дело в отношении украинского журналиста Гордона

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СК возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 21 марта.

— Установлено, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения, — говорится в сообщении.

Под видом достоверных сообщений Гордон, как считает СК, разместил заведомо ложную информацию о бомбардировках гражданского населения армией России. Украинские СМИ, подчеркнули в ведомстве, забыли о базовых принципах журналистики и нормах закона в рамках информационной войны.

Дело в отношении журналиста возбуждено по статьям «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны», «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», а также «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». СК, как уточняется, примет меры к объявлению Гордона в розыск.

21 марта СК возбудил уголовные дела против украинского врача Геннадия Друзенко, а также телеведущей Натальи Мосейчук. Ведомство обнаружило в их высказываниях признаки преступления по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».