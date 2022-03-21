Renault объявила о возобновлении производства автомобилей на московском заводе

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Компания Renault объявила о возобновлении производства автомобилей на своем заводе в Москве. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщает Reuters со ссылкой на представителя автоконцерна.

В период с 28 февраля по 5 марта компании пришлось приостановить свою деятельность в столичном регионе из-за перебоев в поставке комплектующих.

Ранее о приостановке своей деятельности заявляли в Volkswagen и BMW. Компании остановили работу заводов в Евросоюзе из-за нехватки деталей с Украины. На Украину, по данным Auto Analysis, приходится около пятой части поставок электрокабелей. Ситуация в стране вызвала и серьезные логистические проблемы у производителей.

1 марта немецкая компания BMW объявила о новых ограничениях для России из-за геополитической ситуации. В частности, новые автомобили BMW Group не будут поступать на российский рынок.

Французские компании Leroy Merlin и «Ашан» приняли решение о продолжении работы в РФ. Работу в России также продолжат компании Danone и «Декатлон». В общей сложности во французских компаниях в России работают около 160 тысяч человек.