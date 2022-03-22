Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врачи назвали овощ, который поможет избавиться от жира на животе

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врачи назвали овощ, который поможет избавиться от жира на животе
Фото: pixabay.com/Tumisu

Врачи сообщили, что добавление репы в рацион может помочь избавиться от жира на животе за несколько недель.

По их словам, этот овощ полезен для здоровья благодаря высокой концентрации клетчатки. А повышенное потребление растворимой клетчатки связано со снижением скорости накопления висцерального жира.

Во время пищеварения растворимая клетчатка расщепляется в процессе ферментации, что запускает выработку короткоцепочечных жирных кислот. Эти типы жира играют важную роль в уменьшении жира на животе, увеличивая сжигание жира и уменьшая накопление липидов.

— Клетчатка медленно движется по пищеварительному тракту, замедляя опорожнение желудка, чтобы способствовать насыщению и дольше сохранять чувство сытости, — сказано в статье на портале Express.

Также репа богата фолиевой кислотой, витаминами С, Е и К — всеми ключевыми питательными веществами для похудения. Кроме того, врачи рассказали, что этот овощ может снизить риск развития рака, ожирения, диабета, сердечных заболеваний и общей смертности.

Еще медики рекомендовали заниматься умеренными физическими упражнениями около получаса в течение большинства дней и спать не менее восьми часов в сутки.

Диетолог Эмма Торнтон дала четыре совета по питанию, которые помогут похудеть после пятидесяти лет. Первая тенденция, которую она рекомендует для людей старше пятидесяти лет, — это «редукционизм».

Читайте также:
Овощи Врачи жир
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте