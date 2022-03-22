Врачи назвали овощ, который поможет избавиться от жира на животе

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Врачи сообщили, что добавление репы в рацион может помочь избавиться от жира на животе за несколько недель.

По их словам, этот овощ полезен для здоровья благодаря высокой концентрации клетчатки. А повышенное потребление растворимой клетчатки связано со снижением скорости накопления висцерального жира.

Во время пищеварения растворимая клетчатка расщепляется в процессе ферментации, что запускает выработку короткоцепочечных жирных кислот. Эти типы жира играют важную роль в уменьшении жира на животе, увеличивая сжигание жира и уменьшая накопление липидов.

— Клетчатка медленно движется по пищеварительному тракту, замедляя опорожнение желудка, чтобы способствовать насыщению и дольше сохранять чувство сытости, — сказано в статье на портале Express.

Также репа богата фолиевой кислотой, витаминами С, Е и К — всеми ключевыми питательными веществами для похудения. Кроме того, врачи рассказали, что этот овощ может снизить риск развития рака, ожирения, диабета, сердечных заболеваний и общей смертности.

Еще медики рекомендовали заниматься умеренными физическими упражнениями около получаса в течение большинства дней и спать не менее восьми часов в сутки.

Диетолог Эмма Торнтон дала четыре совета по питанию, которые помогут похудеть после пятидесяти лет. Первая тенденция, которую она рекомендует для людей старше пятидесяти лет, — это «редукционизм».