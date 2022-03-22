Стало известно, кто заменит Урганта в программе на Первом канале

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Шоу Первого канала «Вечерний Ургант» уже несколько недель не выходит в эфир. Известно, что его ведущий Иван Ургант уехал за границу. Теперь же появилась информация, будто передачу больше не будут снимать, ей готовят на замену другую развлекательную программу с другим популярным артистом — Гариком Мартиросяном.

Юморист является основоположником и звездой Comedy Club. По некоторым данным, сейчас Мартиросян работает над 18 программами в разной стадии разработки и воплощения. Одна из них — это собственное развлекательное шоу, которое должно заменить «Вечерний Ургант». По слухам, первый выпуск передачи выйдет в сентябре. Точно неизвестно, как она будет называться, но сам создатель с иронией сообщил, что для того, чтобы «порадовать» Урганта, он назовет шоу «Круглосуточный Мартиросян», сообщает «Экспресс-газета».

Шоу «Вечерний Ургант» почти десять лет с успехом шло на Первом канале. В студии побывало множество представителей отечественного и зарубежного шоу-бизнеса и прочих звезд. Но в конце февраля программа пропала из эфира.

11 марта Ургант сообщил, что его «отпустили» в отпуск, а скоро он вернется. Он обратился к подписчикам с просьбой не устраивать панику.