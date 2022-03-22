«Малый бизнес Москвы» запустит обучающий проект для самозанятых

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Учреждение «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запускает новый образовательный курс «Я — самозанятый. 2.0», который организован совместно с центром занятости «Моя работа». Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин во вторник, 22 марта.

В рамках курса пройдут бесплатные вебинары, на которых представители разных профессий смогут узнать, как превратить любимое дело в доходный бизнес.

— Статус самозанятого — отличный шанс трансформировать хобби в основной источник дохода. Фотографы, видеографы, мастера в индустрии красоты, таргетологи, дизайнеры, бухгалтеры, строители и многие другие специалисты могут начать работать на себя — сами выбирать заказчиков, составлять прейскурант на услуги и управлять собственным временем, — рассказал Фурсин.

Он отметил, что для открытия своего дела не потребуется серьезных вложений, а статус самозанятого обеспечит налоговые преференции.

По словам главы департамента, в прошлом году был запущен проект «Я — самозанятый» для сферы маркетинга, PR и консалтинга. В этом году в программу добавлены новые профессии, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Первый вебинар, подготовленный для бухгалтеров, пройдет 23 марта в 16:00. В общей сложности в рамках проекта «Я — самозанятый. 2.0» до конца года проведут 10 вебинаров. Они будут интересны представителям таких профессий, как копирайтер, маркетолог, дизайнер, фотограф и контент-менеджер. С подробной программой курса можно ознакомиться на сайте МБМ.

Ранее стало известно, что «Малый бизнес Москвы» запускает новый образовательный курс в электронном формате о медицинском бизнесе. Перспективным предпринимателям объяснят, как открыть частную клинику с нуля.