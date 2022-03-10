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Онлайн-курс о медицинском предпринимательстве стартует в «Малом бизнесе Москвы»

Виктория Сикерина

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Онлайн-курс о медицинском предпринимательстве стартует в «Малом бизнесе Москвы»
Фото: Pexels

Учреждение «Малый бизнес Москвы» запускает новый образовательный курс в электронном формате о медицинском бизнесе. Перспективным предпринимателям объяснят, как открыть частную клинику с нуля. Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в четверг, 10 марта.

Обучение продлится с 14 по 18 марта. Участие в курсе бесплатное, однако, необходимо заранее зарегистрироваться. Так, в рамках программы предусмотрены лекции от ведущих экспертов в области медицинского бизнеса.

— Занятия пройдут в рамках образовательного проекта «Стартап-школа МБМ». C момента открытия школы в 2017 году ее выпускниками стали более 8,6 тысячи человек, из них более двух тысяч прошли обучение в прошлом году, — отметил руководитель ведомства.

Все занятия будут начинаться в 15:00. Например, первое из них посвятят этапам формирования концепции будущей клиники. С подробной программой курса можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

9 марта стало известно, что московский инновационный кластер открыл прием заявок на второй поток «Венчурной академии». В рамках образовательной программы начинающие и опытные инвесторы смогут совершить сделки с лучшими представителя венчурного рынка. Подать заявку на участие в проекте можно до 15 апреля.

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