Подготовка перед благоустройством Волоколамского шоссе стартовала в Москве

Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

В столице началась инженерная подготовка перед благоустройством Волоколамского шоссе. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Основная задача — превратить Волоколамское шоссе в «шоссе комфортной пересадки», в частности, улучшить доступность остановочных пунктов, сделать удобной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать понятную и безопасную навигацию для пешеходов, — рассказал он.

По словам главы Комплекса городского хозяйства, работы коснутся в том числе прилегающих территорий: площади перед зданием МГХПА имени С. Г. Строганова и парков «Долина реки Химки» и «Берег реки Сходня».

В настоящее время специалисты обновляют канализационные, водопроводные, газовые и тепловые сети, а также прокладывают дополнительную ливневую систему. Запланирован перенос воздушных кабельных линий под землю, отметил он.

Заммэра уточнил, что на период инженерных работ для пешеходов организовали удобные проходы. Бирюков добавил: так как по Волоколамскому шоссе курсируют почти все виды городского транспорта, в местах с большим пассажиропотоком будут установлены навесы «сухие ноги», сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

До этого Бирюков сообщил, что городские фонтаны почти полностью готовы к началу сезона. Он напомнил, что обычно запуск фонтанов происходит в апреле.