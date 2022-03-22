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Член Президиума Боснии и Герцеговины: Страна не будет вводить санкции против РФ

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Член Президиума Боснии и Герцеговины: Страна не будет вводить санкции против РФ
Фото: ТАСС / Александр Щербак

Босния и Герцеговина не планирует вводить какие-либо санкции в отношении России. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил член Президиума БиГ Милорад Додик.

— Босния не ввела санкции, для этого не существует соответствующего решения. Его нет ни в Президиуме Боснии и Герцеговины, ни в парламенте, ни в каком-либо другом органе на уровне всей страны. Без одобрения со стороны Республики Сербской (РС) любое решение Сараево не имеет никакого веса. Одно ясно точно: БиГ не ввела и не будет вводить никаких ограничений против России, — заявил Додик.

Однако, по его словам, некоторые представители мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины поддерживают введение санкций. Член Президиума подчеркнул, что стоит ожидать поддержку введения ограничений на международных площадках от представителей мусульманского энтитета, а от сербов — нет.

Додик также ответил на вопрос о возможном вступлении БиГ в НАТО. Он заявил, что страна на данный момент занимает нейтральную позицию и отказывается от вступления в какие-либо военные блоки. Более того, это невозможно без одобрения Сербии, передают «Известия».

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции в отношении России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.

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