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Число операций с помощью онлайн-сервиса «Мои платежи» увеличилось на треть

Анастасия Колоскова

Город
Число операций с помощью онлайн-сервиса «Мои платежи» увеличилось на треть
Фото: Depositphotos

Более 3,2 миллиона платежей было совершено с начала текущего года при помощи сервиса «Мои платежи» на mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», что на треть больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в Департаменте информационных технологий Москвы.

Жители столицы чаще всего при помощи сервиса пополняли счет «Москвенок», оплачивали коммунальные услуги, детские сады и секции, а также интернет, домашний телефон и автомобильные штрафы.

— Важно, что городской платежный сервис доступен не только в веб-версии, но и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Это позволяет жителям оплачивать текущие счета в удобное время, достаточно лишь смартфона с выходом в интернет, — рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Владимир Новиков.

По его словам, этот способ оплаты пользуется все большей популярностью. Так, в текущем году более половины всех платежей были совершены в мобильных приложениях.

В настоящее время в сервисе «Мои платежи» зарегистрированы порядка двух тысяч поставщиков услуг. С его помощью горожане могут оплатить более девяти тысяч федеральных, городских и коммерческих услуг, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что порядка 200 тысяч жителей столицы воспользовались в прошлом году услугами Федеральной налоговой службы (ФНС) в центрах «Мои документы».

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