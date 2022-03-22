Петр Бирюков: Столичное электродепо «Владыкино» обеспечили дополнительной энергомощностью

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Сотрудники Комплекса городского хозяйства обеспечили дополнительной мощностью электродепо «Владыкино» на северо-востоке Москвы. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

— Завершены строительно-монтажные работы для обеспечения дополнительной мощностью электродепо «Владыкино», обслуживающего Серпуховско-Тимирязевскую линию Московского метрополитена. Это сделано в связи с расширением депо, на территории которого два здания реконструируются и будут построены еще шесть, — рассказал он.

По словам главы Комплекса городского хозяйства, в рамках проекта энергетики проложили две кабельные линии 10 кВ. Их общая протяженность составила восемь километров. Для прокладки кабеля использовался в том числе метод горизонтально-направленного бурения.

Заммэра пояснил, что технология позволяет минимизировать разрытия и не причинять вред коммуникациям, что особенно актуально в условиях плотной городской застройки.

Он уточнил, что общая присоединенная мощность превысил 1,3 МВт. Заммэра отметил, что электродепо обеспечено электроэнергией по второй категории надежности. Это означает, что при возникновении нарушения на одной линии напряжение автоматически станет подаваться по резервной.

До этого Бирюков рассказал, что в столице началась инженерная подготовка перед благоустройством Волоколамского шоссе.