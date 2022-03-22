Синоптик назвал 21 марта самым теплым днем в Петербурге с начала года

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Самый теплый день с начала этого года был зафиксирован в Санкт-Петербурге 21 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Минувший понедельник в Северной столице стал самым теплым днем с начала года — воздух прогрелся до плюс 10,2 градуса, передает ФАН. Погода в этот день была солнечной и без осадков.

При этом 22 марта в Северной столице также ожидается солнечная погода, воздух прогреется до плюс шести–восьми градусов. Ветер будет западный, скорость составит три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 774 миллиметра ртутного столба. В городе наблюдается активное таяние снега.

Михаил Леус добавил, что в начале недели город находится под влиянием северо-восточной периферии антициклона. Поэтому в Северной столице наблюдается малооблачная и сухая погода, передает Nation News.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что в начале наступившей рабочей недели москвичей ждет сухая солнечная погода с температурой воздуха плюс 7–12 градусов.