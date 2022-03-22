Сергунина: Свыше 140 мероприятий пройдет в рамках московской культурной акции «Ночь театров» с 26 по 27 марта

Фото: Департамент культуры Москвы

С 26 по 27 марта в Москве состоится десятая по счету ежегодная общегородская акция «Ночь театров». Об этом во вторник, 22 марта, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Свои двери для посетителей откроют не менее 80 учреждений, подведомственных городскому департаменту культуры. Это драматические, музыкальные и детские театры, а также концертные организации.

— Всего запланировано свыше 140 офлайн- и онлайн-мероприятий. Для поклонников театрального искусства это возможность не только увидеть интересные спектакли, но и побывать за кулисами, встретиться с актерами и режиссерами, поучаствовать в квестах и творческих мастер-классах. Часть событий будет ориентирована на детей, — рассказал Сергунина.

Ранее в марте заммэра сообщила о запуске онлайн-курса «Ключевые soft-навыки для успешного бизнеса». Основателем курса выступает центр «Техноград». Событие будет проходить на ВДНХ до 7 апреля.

19 марта стало известно, что в московских парках откроют ряд весенних фотовыставок. Прогуливаясь в парках, жители города смогут познакомиться с природой регионов России, увидеть уникальные артефакты из музеев и памятники архитектуры.