ФСБ задержала администратора интернет-сообщества движения «Колумбайн»* в Сочи

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ФСБ задержала администратора интернет-сообщества запрещенного в РФ движения «Колумбайн»* в Краснодарском крае. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

По имеющейся информации, в Сочи задержан молодой человек 2005 года рождения, причастный к пропаганде массовых убийств в школах и распространению фейков о подготовке терактов.

Задержанный подросток рассказал, что управлять интернет-сообществом он стал с разрешения украинца под ником Белая Роза, который и передал ему права администрирования в переписке в Telegram.

— Пользователь Белая Роза известен правоохранительным органам как гражданин Украины Овсюк Ярослав 2005 года рождения, — добавили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, он причастен к склонению жителя Казани к совершению нападения на школу в прошлом году.

2 февраля 2022 года Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании движения «Колумбайн»* террористическим.

*«Колумбайн» — террористическое движение, запрещенное в России.