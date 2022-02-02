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Верховный суд признал террористическим движение «Колумбайн»

Иван Юминов

Происшествия
Верховный суд признал террористическим движение «Колумбайн»
Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании движения «Колумбайн» террористическим. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 2 февраля.

— Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, деятельность «Колумбайна» запрещена на территории Российской Федерации. Как установлено прокуратурой и подтверждено в судебном заседании, названная террористическая организация основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций, — говорится в сообщении.

Участники движения, как уточняется, отрицают моральные принципы и ценности, а также пропагандируют насилие как норму жизни. Его деятельность, по данным ведомства, координируется с помощью интернета.

Под воздействием данной идеологии, считают в ведомстве, участники совершают преступления, в том числе террористической направленности. За организацию либо участие в деятельности «Колумбайна» предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, отмечается на сайте Генпрокуратуры.

13 января глава СК Александр Бастрыкин заявил, что Тимур Бекмансуров, который открыл стрельбу в Пермском университете, был признан вменяемым по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

До этого Бастрыкин рассказал, что Ильназ Галявиев, который расстрелял в школе в Казани нескольких человек, готовился к массовому убийству на протяжении нескольких месяцев. По его словам, преступник начал разрабатывать план нападения на школу в начале прошлого года.

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