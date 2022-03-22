Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола выставят на аукцион за 200 миллионов долларов

Ирина Игнатенко

Общество
Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола выставят на аукцион за 200 миллионов долларов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Портрет известной голливудской актрисы Мэрилин Монро работы художника Энди Уорхола выставят на торгах аукционного дома Christie's, которые состоятся в мае.

Картина Shot Sage Blue Marilyn является одной из самых известных работ художника. Она была написана спустя два года после смерти актрисы. Стоимость портрета составляет 200 миллионов долларов. Таким образом работа художника претендует на звание самого дорогого предмета искусства 20 века, который был выставлен на аукцион.

Лот будет предоставлен фондом Томаса и Доррис Амман. Все средства, вырученные за продажу полотна, пойдут на финансирование организации, помогающей детям, передает ФАН.

Ранее картина не раз была в числе экспонатов крупных музеев. Полотно выставляли в Центре Жоржа Помпиду в Париже и Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке.

До этого коллекционер Никита Коломойцев рассказал, какие пять предметов советской эпохи можно выгодно продать. Например, это старые почтовые марки, среди них могут встретиться редкие экземпляры. Самыми ценными являются первые марки, выпущенные в России.

Читайте также:
продажа Мэрилин Монро Аукционы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте