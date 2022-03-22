Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола выставят на аукцион за 200 миллионов долларов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Портрет известной голливудской актрисы Мэрилин Монро работы художника Энди Уорхола выставят на торгах аукционного дома Christie's, которые состоятся в мае.

Картина Shot Sage Blue Marilyn является одной из самых известных работ художника. Она была написана спустя два года после смерти актрисы. Стоимость портрета составляет 200 миллионов долларов. Таким образом работа художника претендует на звание самого дорогого предмета искусства 20 века, который был выставлен на аукцион.

Лот будет предоставлен фондом Томаса и Доррис Амман. Все средства, вырученные за продажу полотна, пойдут на финансирование организации, помогающей детям, передает ФАН.

Ранее картина не раз была в числе экспонатов крупных музеев. Полотно выставляли в Центре Жоржа Помпиду в Париже и Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке.

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