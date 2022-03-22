Новый автобусный маршрут запустили в аэропорт Домодедово от станции метро

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

«Аэроэкспресс» запустил новый маршрут от станции метро «Домодедовская» до одноименного аэропорта. Об этом во вторник, 22 марта, сообщает столичный департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что дорога на автобусе № 1185 займет у пассажиров 30–40 минут.

По маршруту будут курсировать туристические автобусы, рассчитанные на 56 посадочных мест. Они оснащены багажным отделением и системами климат-контроля.

Первый автобус будет отправляться от метро ежедневно с 06:30, а последний — в 00:50. Заключительный маршрут от аэропорта отходит в 01:50. Место остановки автобуса — привокзальная площадь, возле выхода № 3 и у станции метро — возле выхода № 10.

Стоимость проезда составляет 150 рублей. После оформления абонемента одна поездка на автобусе будет стоить 80 рублей. Проезд детей до семи лет бесплатный, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой (МЖД) в связи с наступлением дачного сезона традиционно назначила дополнительные поезда на самые востребованные направления.