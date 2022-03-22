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Подозреваемого в сбыте более пяти килограммов наркотиков задержали в Павловском Посаде

Елена Самойлова

Происшествия
Подозреваемого в сбыте более пяти килограммов наркотиков задержали в Павловском Посаде
Фото: МВД Медиа

В Павловском Посаде полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в сбыте около пяти килограммов наркотиков. Об этом во вторник, 22 марта, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным представителя ведомства, сотрудники патрульно-постовой службы заметили подозрительного мужчину в лесу вблизи деревни Сонино. Он достал из сугроба два свертка и сел в машину, припаркованную рядом. Когда полицейские решили проверить документы гражданина, тот занервничал.

При досмотре принесенных из леса пакетов выяснилось, что в них находится белый порошок. Позже экспертиза показала, что изъятое является мефедроном массой 4,5 килограмма.

Видео: МВД МЕДИА

— Кроме того, по месту жительства задержанного изъято вещество растительного происхождения, по результатам экспертизы оказавшееся коноплей, общей массой около 500 граммов, — добавила Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

17 марта на юго-востоке столицы полицейские задержали 33-летнего наркоторговца. В ходе обыска у мужчины обнаружили героин массой более полутора граммов.

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