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Эксперты рассказали о полезных свойствах петрушки

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Эксперты рассказали о полезных свойствах петрушки
Фото: Pexels

Петрушка добавит свежий весенний аромат бутербродам, запеканкам, соусам и сырам. Кроме того, эта зелень обладает рядом полезных свойств. Об этом рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.

В петрушке содержится литий, который применяется в аптечных антидепрессантах. Он снижает нервное возбуждение и быстро успокаивает. Кроме того, в зелени содержится большое количество антиоксидантов, которые поднимают настроение.

Кроме того, чай из петрушки является традиционным средством от колик, расстройства желудка и кишечных газов. Также эту зелень часто используют в косметологии для изготовления масок, лосьонов, позволяющих заботиться о коже и волосах.

Как отмечают эксперты, нарезанная свежая или сушеная петрушка в сочетании с тимьяном и лавровым листом входит во французскую комбинацию трав, называемых «букетом гарни». Такая смесь широко используется в приготовлении супов, бульонов, тушеных блюд, придавая блюду оригинальный вкус, передает РИАМО.

До этого «Вечерняя Москва» узнала, в каких недорогих продуктах содержится максимальное количество витамина С и как его употреблять, чтобы восстановить дневную норму.

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