Востоковед назвал возможные сроки возобновления переговоров РФ и Японии

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Приостановка обсуждения мирного договора с Японией — закономерный шаг в условиях введения различных санкционных ограничений в отношении России, возобновление переговорного процесса может занять не один год. Об этом сообщил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Эксперт отметил, что переговоры с Японией зашли в тупик еще в прошлом году, так как у стран принципиально разное отношение к договору. Российская сторона рассматривала договор как вариант сотрудничества при сохранении территориальной целостности, а Япония расценивала договор, как способ получения Южных Курил.

— Даже когда ситуация с Украиной разрешится, потребуется не один год, чтобы прийти к какому-то выводу — будем ли мы возобновлять переговоры о мире с Японией или нет, — отметил Кистанов в комментарии «Радио 1».

21 марта МИД России объявил об отказе от переговоров с Японией по мирному договору. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси назвал подобное решение несправедливым. По его словам, японская сторона выражает по этому поводу решительный протест, передает ФАН.

18 марта МИД Японии ввел санкции в отношении официального представителя МИД России Марии Захаровой и «Рособоронэкспорта».