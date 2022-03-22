Плеснувший серной кислотой в пару объяснил, почему это сделал

Фото: МВД России

Во вторник, 22 марта, МВД России опубликовало кадры допроса мужчины, причинившего химические ожоги жителям Домодедова.

На видео мужчина рассказывает, что знаком с пострадавшей с 2011 года, однако на данный момент молодые люди находятся в ссоре. Перед ответом на вопрос о мотиве своего поступка задержанный замялся и опустил глаза.

— Ревность, обида, — резюмировал молодой человек.

Видео: МВД России

Кроме того, он подтвердил, что облил пару серной кислотой, приобретенной в интернете.

По данным Telegram-канала «112», девушка находится в тяжелом состоянии. У нее сильный химический ожог правого глаза, она рискует потерять зрение.

21 марта в подмосковном Домодедове неизвестный мужчина плеснул серной кислотой в девушку и молодого человека. Брызги попали также на проходившего рядом подростка. Все трое были госпитализированы, у мужчины и женщины диагностировали химические ожоги лиц, у мальчика — кистей рук.

Позже стало известно, что прокуратура Московской области взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту нападения.