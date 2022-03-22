Москвичей предупредили о возвращении зимней погоды

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В предстоящее воскресенье в Москву вернется климатическая зима с морозной и снежной погодой. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что апрельское тепло на выходных сменится резким ухудшением погодных условий.

— В воскресенье нагрянет зима. Прохождение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться интенсивными зарядами снега, метелью с ухудшением видимости, сильным штормовым ветром в порывах до 23 м/с и существенным понижением температуры воздуха, — цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».

По его словам, ночью температура опустится до минус пяти градусов, а на дорогах появится гололедица. Днем столбики термометров будут показывать от минус трех до плюс двух градусов, уточнил Тишковец.

Синоптик обратил внимание, что погода 27 марта будет как вначале весны, хотя обычно в этот день в Москву приходит климатическая весна — среднесуточная температура «переходит через ноль в сторону положительных значений», пояснил Тишковец.

Ранее Тишковец сообщил, что в начале наступившей рабочей недели москвичей ждет сухая солнечная погода с температурой воздуха плюс 7–12 градусов.