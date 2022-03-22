Москвичам объяснили, кому повысят пенсии с 1 апреля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Повышение выплат коснется порядка четырех миллионов человек по стране. Об этом «Вечерней Москве» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, пенсии будут проиндексированы чуть выше, чем планировалось изначально.

— 1 апреля у нас будет индексация для получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Она превысит изначально запланированный размер 7,7 процента: 18 марта было принято решение из-за инфляции и достаточно серьезного роста цен увеличить индексацию до 8,6 процента, — объяснила собеседница «ВМ».

По данным Минтруда, увеличенные выплаты получат около четырех миллионов россиян, отметила Финогенова. Индексация коснется, в частности, мужчин от 70 и женщин от 65 лет, которые не имеют достаточного количества баллов и стажа для получения страховой пенсии, поэтому получают социальную пенсию.

Также индексация затронет получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, подчеркнула эксперт. При этом размер доплаты в каждом случае будет отличаться, уточнила Финогенова.

— Сюда входят военнослужащие, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, люди, потерявшие кормильца, нетрудоспособные и безработные и еще ряд категорий. У них всех индексация составит 8,6 процента, но при этом очень сильно дифференцируется доплата: в зависимости от категорий получателей она будет составлять примерно от 400 до двух с половиной тысяч рублей. Если мы посмотрим на то, какую пенсию будет получать инвалид первой группы, то это в районе 12,5 тысячи после индексации, а пенсия по случаю потери кормильца будет почти в два раза меньше, — рассказала собеседница «ВМ».

Специалист напомнила, что инвалиды или получатели социальных пенсий, которые живут в регионах Крайнего Севера, имеют право на территориальные коэффициенты. Благодаря этому размер пенсии будет выше, отметила эксперт.

По словам Финогеновой, в бюджете должно хватить средств на индексацию.

— Количество получателей социальных государственных пенсий невелико по сравнению, к примеру, с получателями страховых пенсий по старости. У нас почти 40 миллионов получателей страховых пенсий по старости и всего четыре миллиона получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Это для бюджета не будет серьезным бременем, — отметила Финогенова.

Санкции не повлияют на возможность получения пенсий: средства выплачиваются через Пенсионный фонд Российской Федерации, куда попадают напрямую из бюджета, заключила специалист.