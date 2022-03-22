В Кремле отреагировали на решение FIDE о дисквалификации Карякина

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Россия сожалеет о решении Международной шахматной федерации (FIDE) о временной дисквалификации гроссмейстера Сергея Карякина. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Разумеется, принцип, что спорт, в том числе и шахматы, должен быть вне политики — главная константа нашего подхода. Любой гражданин РФ должен иметь право, чтобы выразить свою позицию, — цитируют Пескова «Известия».

Пресс-секретарь отметил, что Россия сожалеет и призывает FIDE пересмотреть свое решение, оставшись вне политики. По словам Пескова, это поможет подтвердить международный престиж шахматной организации.

Причиной дисквалификации гроссмейстера стало открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором он выразил поддержку специальной военной операции на Украине.

13 марта Сергей Карякин рассказал «Вечерней Москве» о своем отношении к происходящему на Украине. По его словам, заниматься шахматами сегодня сложно. Гроссмейстеру сложно концентрироваться, когда не знаешь, что будет завтра.