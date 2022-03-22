Эксперты рассказали о рисках при покупке жилья в новостройках

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Эксперты рассказали, какие проблемы могут возникнуть при приобретении жилплощади в новостройках.

По словам экспертов, в связи с экономической ситуацией значительно увеличился риск того, что застройщик не сможет выполнить свои обязательства. Такое может произойти как из-за прекращения финансирования застройщика банком-кредитором, а также из-за нехватки строительных материалов

Также часто возникает проблема переноса сроков сдачи жилья. На это может быть несколько причин. Например, задержка сроков поставок строительных материалов или их нехватка. Также может возникнуть необходимость замены импортных товаров на отечественные, что потребует времени на заключение новых договоров поставки. Кроме того, у ряда застройщиков могут возникнуть проблемы, связанные с переоформлением документации и оплатой подорожавшей субаренды земли, на которой ведется строительство, передает Life.ru.

15 марта стало известно, что управление Росреестра по Москве в феврале 2022 года зарегистрировало 13 418 договоров купли-продажи жилья, что на 44,3 процента больше показателя предыдущего месяца.