Более 500 москвичей переедут по реновации в новостройку на Бауманской улице

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Бауманская улица, 47 Карта всех событий

Жители трех домов на Госпитальном Валу переедут в новостройку на Бауманской улице. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

— В феврале 2022 года началось заселение новостройки в Басманном районе на улице Бауманской, дом 47. Новые квартиры в этом доме предложили москвичам из трех старых пятиэтажек на Госпитальном Валу. На данный момент 400 человек уже осмотрели предложенное жилье и готовятся к переезду, — цитирует Гамана официальный портал мэра и правительства Москвы.

Новый дом на Бауманской улице построили в 2021 году по программе реновации. На первых этажах здания разместятся торговые и социальные объекты. Во дворе уже оборудованы детские и спортивные площадки, зоны для отдыха. Поблизости расположены необходимые детские сады, школы, поликлиники и Лефортовский парк.

В этом году программе реновации исполняется пять лет. С момента ее старта в Москве уже переехали 48 тысяч человек. Планируется, что в этом году ключи от новых квартир получат еще 37 тысяч человек.