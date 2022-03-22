Участок Киевского шоссе с 51-го километра реконструируют

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, рабочий посёлок Селятино, Киевское шоссе, 51-й километр Карта всех событий

На Киевском шоссе реконструируют участок от 51-го до 53-го километра трассы. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Киевское шоссе на участке от 51-го до 53-го километра планируем реконструировать в течение двух лет. Сергей Собянин поручил выполнить строительство многоуровневых транспортных развязок в поселках Рассудово и Киевском с реконструкцией Киевского шоссе на участке от 51-го до 65-го километра, — рассказал он.

Руководитель департамента добавил, что проектирование первого этапа работ на участке от 51-го до 53-го километра начнется в апреле.

По его словам, в настоящее время ведется поиск подрядной организации для проектирования и строительства объекта.

Открытый конкурс объявило ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства», подведомственное департаменту строительства.

Реконструкцию проведут на участке протяженностью 1,35 километра. На нем организуют по три полосы движения в каждом направлении, а также построят боковой проезд вдоль Киевского шоссе длиной 620 метров. Кроме того, будет обустроен разворотный съезд длиной 510 метров, 180 из которых приходятся на эстакаду. Для городского транспорта предусмотрят заездные карманы, а на остановках для пассажиров возведут павильоны ожидания.

Накануне Рафик Загрутдинов сообщил, что специалисты завершили монтаж металлоконструкций пролетных строений двух путепроводов на участке ЮВХ от улицы Шоссейной до улицы Полбина.