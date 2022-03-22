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Эксперт оценил развитие туристической отрасли в Крыму

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт оценил развитие туристической отрасли в Крыму
Фото: Pixabay

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко рассказал, как изменилась сфера туризма на полуострове за последние годы и что готова предложить республика туристам в этом сезоне.

Он сообщил, что на полуострове идут активное строительство, модернизация и реконструкция средств размещения. При этом большое внимание уделяется не только количеству, но и качеству, чтобы у туристов оставались приятные впечатления об отдыхе в регионе. В настоящее время ведется увеличение гостиничного номерного фонда.

— Туризм в Крыму стал одним из драйверов экономики, стратегической отраслью. На его курортное развитие обращены взгляды отраслевых инвесторов. Ведутся строительство и модернизация туристической инфраструктуры для отдыха и оздоровления гостей и жителей Крыма, — отметил он интервью ФАН.

Вадим Волченко сообщил, что в 2021 году туристический поток увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом. Он добавил, что в настоящее время на полуострове развиваются достаточно новые виды туризма, в том числе экологический, гастрономический, сельский.

До этого были названы популярные направления внутреннего туризма на майские праздники.

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