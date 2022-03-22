Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвич приговорен к 15 годам лишения свободы за поджог собутыльника на юго-западе столицы

Елена Самойлова

Происшествия
Москвич приговорен к 15 годам лишения свободы за поджог собутыльника на юго-западе столицы
Фото: pixabay
Россия, Москва, улица Маршала Савицкого Карта всех событий

Мосгорсуд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего Владимира Беломестных, обвиняемого в жестоком убийстве. Об этом во вторник, 22 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Суд приговорил Беломестных к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — заключила представитель ведомства.

Преступление, о котором идет речь, произошло в ночь на 12 сентября 2021 года в квартире жилого дома на улице Маршала Савицкого. Компания мужчин распивала спиртные напитки.

В какой-то момент между двумя участниками застолья разгорелся конфликт. В результате один из них ударил оппонента в лицо, а затем облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. После этого злоумышленник с места преступления скрылся.

Свидетели конфликта сбили пламя и вызвали скорую помощь. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии мужчина скончался в больнице от полученных термических ожогов различной степени тяжести.

Читайте также:
Прокуратура наказание Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте