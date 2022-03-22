Москвич приговорен к 15 годам лишения свободы за поджог собутыльника на юго-западе столицы

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Россия, Москва, улица Маршала Савицкого Карта всех событий

Мосгорсуд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего Владимира Беломестных, обвиняемого в жестоком убийстве. Об этом во вторник, 22 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Суд приговорил Беломестных к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — заключила представитель ведомства.

Преступление, о котором идет речь, произошло в ночь на 12 сентября 2021 года в квартире жилого дома на улице Маршала Савицкого. Компания мужчин распивала спиртные напитки.

В какой-то момент между двумя участниками застолья разгорелся конфликт. В результате один из них ударил оппонента в лицо, а затем облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. После этого злоумышленник с места преступления скрылся.

Свидетели конфликта сбили пламя и вызвали скорую помощь. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии мужчина скончался в больнице от полученных термических ожогов различной степени тяжести.