Международный праздник Навруз пройдет в Москве онлайн 27 марта

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Международный праздник весеннего равноденствия — Навруз — пройдет в Москве 27 марта в онлайн-формате. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

— В Москве состоится праздник 27 марта, трансляция будет проходить с 12 до 18 часов на официальном сайте праздника, YouTube-каналах праздника и телеканала «Мир», а также в социальной сети «Одноклассники». Как и в прошлом году, Навруз у нас пройдет в онлайн-формате, — сказал он.

В пресс-службе уточнили, что программа онлайн-трансляции максимально приближена к традиционному празднованию Навруза. Она включает презентации национальных диаспор, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, спортивных состязаний, национальные танцы, игры и ремесла.

Для гостей трансляции выступят звезды национальной эстрады, в том числе Хабиб, Буррито и Ренат Ибрагимов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Сучков добавил, что московскому Наврузу 16 лет. За эти годы количество посетителей возросло в 10 раз и достигло 50 тысяч человек. В три раза выросло количество национальных диаспор, принимающих участие в празднике.

Первые три года праздник проходил в 38-м павильоне ВДНХ, затем переехал в бывший кинотеатр «Россия» на Пушкинской площади. После — в ДК имени Горбунова и в концертный зал «Россия» в «Лужниках». В 2020 году Навруз был отменен из-за начала пандемии коронавируса, а в 2021 году праздник впервые состоялся в онлайн-формате. Тогда трансляцию посмотрело свыше 1 миллиона человек из разных стран.

Навруз — древний восточный праздник, отмечающийся в ряде мусульманских государств Средней Азии и Ближнего Востока. Это праздник ираноязычных и ряда тюркских народов, символизирующий наступление весны. Обычно он проводится в день весеннего равноденствия. В 2009 году Навруз включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.