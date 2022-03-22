Столичные службы подготовят к пропуску паводка почти 195 километров речной зоны

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В столице готовят почти 195 километров открытых русел малых рек и ручьев к пропуску весеннего паводка. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Уточняется, что столичные службы усиливают контроль пропускной способности открытых русел рек и ручьев, а также водосточной сети в период паводка для оперативного беспрепятственного пропуска талых вод.

— Специалисты ГУП «Мосводосток» обследуют водные артерии, убирают упавшие ветки, бытовой мусор. Для ликвидации обмелевших участков, затрудняющих естественное течение воды, проводят дноуглубление и извлекают донные наносы песка и грунта, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Столичные службы 15 марта начали инженерную подготовку к восстановительным работам на территории лесопарка «Кусково» в городе. На данный момент рабочие огораживают деревья, демонтируют старые покрытия дорожек и прячут кабельные линии под землю. Уточняется, что реабилитация не коснется музея-усадьбы «Кусково».

Ранее сообщалось о подготовке городских инженерных систем к наступлению весеннего паводка. В ходе них специалисты займутся промывкой, очисткой и ремонтом трубопроводов, коллекторов, смотровых и дождеприемных колодцев.