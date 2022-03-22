Новостройку по реновации в Можайском районе возведут в 2023 году
В Можайском районе объявили о начале строительства нового дома по программе реновации. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Новостройка будет расположена по адресу улица Горбунова, владение 11/3. Двухсекционное здание планируют построить по индивидуальному проекту. Для внешней отделки применяют систему вентилируемого фасада с использованием бетонной плитки «под кирпич». На фасадах установят короба для кондиционеров, лоджии застеклят, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
— В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году, — рассказал Загрутдинов.
Ранее стало известно, что жители трех домов на Госпитальном Валу переедут в новостройку на Бауманской улице. В общей сложности не менее 500 человек сменят свое место жительства.
Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что на Юго-Востоке столицы в 2022 году введут в эксплуатацию три жилых корпуса, построенных в рамках реализации программы реновации. Уточняется, что новостройки появятся в Капотне.