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Новостройку по реновации в Можайском районе возведут в 2023 году

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку по реновации в Можайском районе возведут в 2023 году
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Горбунова Карта всех событий

В Можайском районе объявили о начале строительства нового дома по программе реновации. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка будет расположена по адресу улица Горбунова, владение 11/3. Двухсекционное здание планируют построить по индивидуальному проекту. Для внешней отделки применяют систему вентилируемого фасада с использованием бетонной плитки «под кирпич». На фасадах установят короба для кондиционеров, лоджии застеклят, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году, — рассказал Загрутдинов.

Ранее стало известно, что жители трех домов на Госпитальном Валу переедут в новостройку на Бауманской улице. В общей сложности не менее 500 человек сменят свое место жительства.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что на Юго-Востоке столицы в 2022 году введут в эксплуатацию три жилых корпуса, построенных в рамках реализации программы реновации. Уточняется, что новостройки появятся в Капотне.

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