«ОК» зафиксировали рост активности предпринимателей

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Число товаров, которые бизнесы размещают в «Одноклассниках», выросло за неделю в шесть раз. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе сервиса во вторник, 22 марта.

— За последний месяц число новых бизнесов, которые запустили продвижение в рекламном кабинете «ОК», выросло в три раза. В «ОК» можно вести свое дело как от личного профиля, так и от группы: продавать товары, находить новых клиентов с помощью внутреннего рекламного кабинета и общаться с ними в сообщениях или комментариях, — говорится в сообщении.

Так, рост активности фиксируются в категориях «Строительство и ремонт» (+204 процента), «Красота и здоровье» (+268 процентов страниц с товарами за неделю), «Образование и репетиторы» (+196 процентов), «Туризм и отдых» (+173 процента), а также «Бытовые услуги» (+202 процента).

При этом социальная сеть запустит для бизнеса серию обучающих семинаров. Например, 30 марта в официальной группе «ОК» для бизнеса состоится обучающий вебинар для бизнеса, где можно будет узнать о тонкостях работы в сервисе.

12 марта эксперт Денис Кусков рассказал «ВМ», что все социальные сети имеют «запас прочности», поэтому должны выдерживать наплыв новых пользователей на фоне блокировки других сервисов. Однако кратковременных проблем, предупредил он, из-за этого исключать нельзя.

Специалист отметил, что на фоне ситуации с зарубежными соцсетями большое количество пользователей зарегистрировалось в Telegram. Наплыв новых пользователей в мессенджер уже наблюдался в октябре 2021 года, подчеркнул эксперт.